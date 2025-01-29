Юрист Рождественский призвал проверять документы при параллельном импорте авто

Юрист Вадим Рождественский дал рекомендации по защите своих интересов при покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист посоветовал требовать у продавца полный комплект документов, подтверждающих законность сделки. В случае возникновения проблем с таможней, попытки оспаривать их решения могут оказаться неэффективными.

«Здесь претензии надо больше предъявлять к тем лицам, у кого покупали — автосалоны, физлица, частные лица. Либо при покупке транспортного средства затребовать всю цепочку документов, которые предоставлялись и в таможенные органы», — отметил эксперт.

Если продавец отказывается показать необходимые документы, добавил юрист, стоит подумать, нужно ли вообще идти на такой риск.