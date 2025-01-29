Юрист Рождественский призвал проверять документы при параллельном импорте авто
Юрист Вадим Рождественский дал рекомендации по защите своих интересов при покупке автомобиля, ввезенного по параллельному импорту. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Специалист посоветовал требовать у продавца полный комплект документов, подтверждающих законность сделки. В случае возникновения проблем с таможней, попытки оспаривать их решения могут оказаться неэффективными.
«Здесь претензии надо больше предъявлять к тем лицам, у кого покупали — автосалоны, физлица, частные лица. Либо при покупке транспортного средства затребовать всю цепочку документов, которые предоставлялись и в таможенные органы», — отметил эксперт.
Если продавец отказывается показать необходимые документы, добавил юрист, стоит подумать, нужно ли вообще идти на такой риск.