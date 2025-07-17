Юрист Розенко поддержал идею отправлять детей, замешанных в буллинге, в ЦВСНП

Генпрокуратура РФ предложила отправлять детей, виновных в травле и буллинге, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) МВД. Председатель исполкома Ханты-Мансийского регионального отделения Ассоциации юристов России, руководитель высшей школы права ЮГУ Станислав Розенко в беседе с «ФедералПресс» прокомментировал идею.

«Эту инициативу следует поддержать. В России традиционно гуманное отношение к несовершеннолетним преступникам и нарушителям порядка. Однако в случае с буллингом виновные часто действуют группой и используют интернет для распространения травли, монетизируя ее или получая популярность в соцсетях», — сказал собеседник.

Он сообщил, что государство разрабатывает механизмы реагирования на правонарушения несовершеннолетних. Одной из таких мер является помещение подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Этот институт необходим для осуществления правового воздействия и предупреждения дальнейших правонарушений.