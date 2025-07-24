Юрист Розенко назвал назревшим законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов
Юрист и руководитель Высшей школы права ЮГУ Станислав Розенко в интервью «ФедералПресс» прокомментировал законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN.
По словам эксперта, появление подобных нормативных актов обусловлено отсутствием простого способа предотвращения распространения экстремистских идеологий.
«Мы не можем приставить к каждому человеку контролера, который будет наблюдать за ним. Пока это первая проба сил, государство пытается ограничения поставить», — отметил специалист.
Он также добавил, что власти проявляют взвешенный и избирательный подход в действиях, а необходимость принятия данного законопроекта назрела давно.