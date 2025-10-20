Юрист Романова рассказала о праве ФНС взыскивать долги без суда с 1 ноября

Исполнительный директор профессиональной юридической группы «АИД» Екатерина Романова сообщила RT , что с 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба получит право взыскивать задолженности без обращения в суд.

Как пояснила юрист, новый порядок устанавливается именно в отношении физических лиц.

«Тех, кто не оплатил имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отраженные в уведомлениях ФНС», — отметила эксперт.

По ее словам, процедура работает следующим образом: инспекция принимает решение о взимании штрафа, публикует его в специализированном реестре, а спустя неделю отправляет соответствующее распоряжение в банковские учреждения. Банки обязаны исполнять подобные поручения аналогично исполнительным документам.