Юрист Романов сообщил, что публикация переписки с работодателем не нарушает закон при одном условии

Юрист Chervets.Partners Михаил Романов рассказал «Известиям» , что публикация переписки с работодателем не нарушает закон, но важно учитывать нормы о защите частной жизни и персональных данных.

По его словам, публикация собственных сообщений участником переписки не подпадает под статью 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений»). Эта норма предусматривает ответственность за вмешательство в коммуникацию третьих лиц.

Однако к публикации переписки может применяться статья 152.2 Гражданского кодекса РФ, защищающая сведения о частной жизни граждан. Распространение таких данных без согласия человека по общему правилу запрещено, но возможны исключения, если публикация осуществляется в общественных интересах.

Романов пояснил, что в некоторых случаях распространение информации без согласия не допускается, за исключением ситуаций, когда это делается в общественных интересах. Например, отказ в предоставлении отпуска в связи со смертью близкого родственника — это нарушение Трудового кодекса РФ, и разглашение такого нарушения может быть квалифицировано как распространение информации в общественных интересах.