Юрист Рябов рассказал, что от продавца квартиры желательно получить справку из ПНД

При покупке квартиры покупатели могут столкнуться с мошенничеством и потерять как деньги, так и жилье. Юрист Евгений Рябов дал советы потенциальным покупателям, сообщил « ФедералПресс ».

По его словам, до заключения сделки необходимо проверить продавца на наличие долгов в базе данных ФССП и ФНС.

«Желательно получить от продавца квартиры справки из психоневрологического и наркологического диспансеров о его адекватном состоянии, дополнительно — заключение профессионального психолога», — отметил эксперт.

Он также посоветовал убедиться, что владелец не участвует в судебных делах о банкротстве и не находится в розыске. Также можно проверить телефон и компьютер продавца на предмет переписок и разговоров с мошенниками. Последний пункт осуществляется с письменного разрешения.