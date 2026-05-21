Юрист Рашина отметила, что работодатель может отозвать из отпуска только с согласия сотрудника

По закону каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Как правило, он длится 28 календарных дней, которые можно использовать по частям. Юрист и директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина в беседе с RT объяснила, что сотрудники вправе сами решать, как проводить отпуск, и не выполнять служебные поручения в этот период.

Однако иногда работодатель может попросить сотрудника вернуться на работу из-за производственной необходимости.

«Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ», — подчеркнула специалист.

Рашина добавила, что работник может отказаться и не выходить на работу во время отпуска, и это не будет нарушением трудовой дисциплины. Также юрист напомнила, что не допускается отзыв из отпуска сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Если сотрудник согласился на отзыв из отпуска и вышел на работу, то неиспользованные дни отпуска должны быть предоставлены ему в удобное время в течение текущего рабочего года или присоединены к отпуску за следующий рабочий год.

Таким образом, закон не предусматривает специальных мер поощрения для работников, которые соглашаются на отзыв из отпуска. Личные договоренности с начальством и выполнение отдельных поручений в период отпуска без оформления отзыва лежат вне правового поля.