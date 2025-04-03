Юрист Рамазанова: публикация чужих фото без согласия может привести у к уголовному делу

Юрист Сурае Рамазанова в беседе с Life рассказала о рисках размещения чужих фотографий в социальных сетях без разрешения.

Как отметила специалист, подобные действия могут привести к судебным искам и уголовным делам за нарушение частной жизни. Проблемы касаются как личных, так и профессиональных аспектов жизни, сообщил сайт «ФедералПресс».

Для подачи иска нужно доказать нарушение права на частную жизнь или авторских прав. Фотографии, сделанные в частных условиях, особенно уязвимы. Штраф за такое нарушение может достигать 200 000 рублей, а в крайних случаях грозит лишение свободы на срок до двух лет.