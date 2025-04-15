Юрист Радько рассказал о мошеннической схеме при ДТП с европротоколами

Автоюрист Сергей Радько в интервью телеканалу ОТР разобрал схему мошенничества, применяемую в России после дорожных аварий.

Суть схемы проста: после происшествия прибывают «аварийные комиссары», которые оформляют европротокол и заключают договор. Пострадавшему предлагается небольшая выплата наличными взамен уступки права взыскания страхового возмещения.

Потерпевшие нередко соглашаются на сделку, мотивированные обещаниями быстрого решения вопроса и неполучением крупной выплаты от страховщиков. В дальнейшем фирмы, которые приобрели право требования, направляются в страховую компанию, предъявляя претензию на полную компенсацию убытков. Затем подается судебный иск, подкрепленный независимыми экспертизами, подтверждающими повышенный размер ущерба. Суд принимает решения в пользу истца, основываясь на представленных документах, а оставшаяся разница взыскивается с виновника аварии.

Эта практика широко распространена и приобрела масштабы индустрии, отметил Радько. Основной фактор успеха мошенников — юридическая неграмотность водителей, легко поддающихся влиянию недобросовестных посредников.