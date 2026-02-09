Юрист Пустовалова указала на незаконность отказа в обследовании по ОМС из-за отсутствия талонов

Если медицинское учреждение отказывается проводить обследование по полису ОМС, ссылаясь на отсутствие талонов, это незаконно, предупредила юрист Алена Пустовалова в интервью «Известиям» .

По ее словам, сроки оказания помощи четко закреплены в Программе государственных гарантий. С момента получения направления пациент должен попасть на прием к узкому специалисту, пройти УЗИ, рентген или анализы в течение 14 рабочих дней.

При подозрении на онкологическое или сердечно-сосудистое заболевание сроки сокращаются до семи рабочих дней, а консультация профильного врача должна быть организована в течение трех дней. Если поликлиника не может провести исследование вовремя, она обязана выдать направление в другое учреждение.