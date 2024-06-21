Юрист Прищепа рассказал, что некоторые иноагенты могут попасть под уголовные статьи из-за своих высказываний

Юрист Владимир Прищепа в беседе с «Известиями» рассказал, что некоторые иноагенты, уехавшие из России после начала СВО, могут попасть под уголовные статьи из-за публичных высказываний.

Он рассказал, что законом предусмотрена ответственность за публичные призывы к ведению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Такие деяния с учетом квалифицированных признаков присматривают уголовную ответственность до семи лет лишения свободы», — пояснил юрист.

Ранее стало известно, что телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов. Против нее завели уголовное дело.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.

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