Юрист Поздняков сообщил, что размер компенсации за покупку школьной формы зависит от региона

Компенсация за покупку школьной формы для детей из многодетных семей выплачивается в соответствии с законодательством субъектов России, поскольку на федеральном уровне такая мера поддержки не установлена. Об этом сообщил юрист Игорь Поздняков в беседе с RT .

По его словам, условия и размеры выплат могут существенно различаться в зависимости от региона.

«Так, например, в 2025 году в Москве ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на период обучения составляет 13 987 рублей», — отметил специалист.

Как пояснил Поздняков, в Петербурге выплата на школьника составляет 10 461 рубль, на студента колледжа — 6171 рубль. Эксперт предложил уточнять наличие льгот в местной администрации, региональном органе социальной защиты, МФЦ или образовательном учреждении.