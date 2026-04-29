Юрист Поздняков напомнил, что десятилетняя отсрочка пенсии позволяет увеличить размер выплаты более чем в два раза

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT напомнил, что российское пенсионное законодательство предусматривает возможность значительного увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за ее назначением.

Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», при отсрочке выхода на пенсию до 10 лет применяются повышающие коэффициенты к фиксированной выплате и к индивидуальному пенсионному коэффициенту.

«При максимальной, десятилетней отсрочке коэффициенты превышают 2 (2,11 и 2,32 соответственно), что позволяет увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза по сравнению с ее назначением сразу при наступлении права», — добавил эксперт.

Однако фактический размер выплаты зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина, текущих значений фиксированной выплаты и стоимости пенсионного балла.