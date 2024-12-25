Юрист посоветовала обговаривать способ связи перед уходом подростка на вечеринку

В преддверии Нового года адвокат Виктория Данильченко в разговоре с Life напомнила родителям о правилах соблюдения законодательства, касающегося нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время.
Так, в Москве должностные лица несут ответственность за присутствие несовершеннолетних в местах, где продаются алкоголь и проводятся мероприятия, после 23 часов. Родители обязаны знать, что их дети могут посещать такие места только с сопровождением взрослых.
Данильченко подчеркнула важность обсуждения с подростком возможных рисков, таких как употребление алкоголя, наркотиков и участие в конфликтах. Проговорив заранее способы связи и маршрут возвращения домой, вы поможете молодым людям сориентироваться в сложной ситуации.
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