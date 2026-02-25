Юрист Поштак заявил, что банки стали охотнее выдавать кредиты самозанятым

К 2026 году более 15 миллионов человек в России зарегистрировались в качестве самозанятых. Теперь банки охотнее одобряют им кредиты и ипотеки при наличии подтвержденного стабильного дохода и хорошей кредитной истории, сообщил юрист платформы «Консоль» Александр Поштак в беседе с «Известиями» .

По его словам, важным фактором для одобрения кредита является продолжительность работы в статусе самозанятого. В некоторых банках минимальный стаж для подачи заявки составляет от трех до шести месяцев.

«Наиболее высокие шансы на одобрение имеют самозанятые с регулярными поступлениями на протяжении года и более», — отметил Поштак.

Также значимым преимуществом является положительная кредитная история. Своевременное погашение займов и отсутствие просрочек повышают оценку заемщика в системе скоринга.