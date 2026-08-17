Юрист Поправка рассказал, что при покупке квартиры в ипотеку можно получить налоговый вычет до 650 тысяч рублей

Юрист Сергей Поправка рассказал «Газете.Ru» , что при покупке квартиры в ипотеку можно вернуть часть уплаченных налогов. Максимальная сумма налогового вычета составляет около 650 тысяч рублей.

По его словам, налоговый вычет позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, который в большинстве случаев составляет 13%. Основной вычет с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, а с оформления ипотеки — 390 тысяч рублей.

Если кредит оформлен с привлечением солидарного созаемщика, он также имеет право на получение вычета. Например, если ипотеку оформляли супруги (каждый за себя), они могут получить по одному вычету на каждого, и сумма компенсации вырастет вдвое.

Однако существенно снизить долговую нагрузку с помощью налогового вычета не получится. При кредите в размере 6 миллионов рублей сроком на 30 лет при ставке 18,7 % годовых переплата будет составлять около 5,8–6 миллионов рублей. При дифференцированных платежах — около 5,6–5,8 миллионов рублей. Следует учитывать, что в полную стоимость кредита банком могут быть заложены особые условия и/или дополнительные комиссии.

Юрист отметил, что хотя налоговый вычет не является панацеей, его можно рассматривать как определенный бонус от государства. Высвободившиеся средства можно потратить на приятные расходы, связанные с приобретением жилья, например, на косметический ремонт квартиры, покупку мебели или бытовой техники.