Юрист по кибербезопасности Ольга Попова перечислила признаки, свидетельствующие о слежке со стороны спецслужб. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам эксперта, в современном мире чаще используется перехват данных, а не классическое прослушивание. О проблемах с безопасностью могут говорить странные перезагрузки компьютера, внезапные изменения настроек и другие подозрительные явления.

«С телефоном все сложнее, современные методы слежки часто незаметны. Но, если стали появляться странные шумы, эхо во время разговоров или звонки с незнакомых номеров, где в ответ тишина, это повод насторожиться», — пояснила специалист.

Юрист подчеркнула, что просто так следить за человеком нельзя — требуется разрешение суда. Право на прослушивание имеют только силовые структуры.