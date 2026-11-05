Юрист Полякова посоветовала арендаторам квартир фиксировать любые договоренности с владельцами письменно

Адвокат Вероника Полякова объяснила «Газете.Ru» , как арендатору вернуть деньги за ремонт в съемной квартире. По ее словам, все решает Гражданский кодекс и один ключевой момент — согласие хозяина жилья на работы.

Неотделимые улучшения (вроде встроенной кухни) арендодатель компенсирует только по письменному согласию, иначе — возвращайте всё как было, пишет KP.RU.

А вот за капитальный ремонт (трубы, крыша) по закону платит собственник. Если он бездействует, арендатор может сделать всё сам и вычесть расходы из арендной платы. Мелкий ремонт и покраска — всегда за счет жильца. Главное правило: фиксируйте любые договоренности с владельцем письменно и сохраняйте чеки, иначе доказать затраты в суде не выйдет.