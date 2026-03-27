Юрист Покровская рассказала, как декретный отпуск влияет на формирование пенсионного стажа

Многодетные матери могут включить в свой страховой стаж периоды ухода за детьми до полутора лет, что также будет учитываться при начислении пенсионных баллов. Однако суммарно в стаж может быть засчитано не более шести лет такого ухода, сообщила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская в беседе с РИА «Новости» .

Если у женщины трое детей, то в ее страховой стаж войдут 4,5 года ухода за ними — по полтора года на каждого ребенка. При наличии четверых и более детей максимальный учитываемый срок составит шесть лет, написали «Известия».

Юрист отметила, что в период ухода за ребенком продолжаются начисления пенсионных баллов: 1,8 балла за год ухода за первым ребенком, 3,6 — за вторым и по 5,4 балла — за третьим и последующими детьми.

Кроме того, Покровская подчеркнула, что в случае совпадения периодов работы и ухода за ребенком женщина имеет право выбора, какой из них включить в свой страховой стаж.