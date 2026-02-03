Юрист Подъяблонский сообщил, что сожители не имеют права на совместно нажитое имущество

Пары, которые живут вместе, но не оформили свои отношения официально, могут столкнуться с юридическими проблемами. Об этом рассказал «Абзацу» юрист Глеб Подъяблонский.

Эксперт пояснил, что сожители не имеют права на совместно нажитое имущество. Кроме того, при госпитализации одного из партнеров другой не сможет получить информацию о состоянии здоровья в больнице.

«Если они купили что-то совместное, то должны оформлять свою долю на себя. Если один из них попадает в больницу, то другому не могут предоставить доступ к информации о его состоянии, потому что это медицинская тайна», — отметил Подъяблонский.

Также юрист подчеркнул, что при рождении детей у таких пар могут возникнуть дополнительные юридические сложности. Отцу потребуется написать заявление для установления отцовства, а в случае отказа процесс может затянуться и потребовать обращения в суд и проведения ДНК-экспертизы.