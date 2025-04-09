Юрист Подъяблонский посоветовал оформлять сделку купли-продажи питомца по закону

Появление щенка в доме — большая ответственность для хозяев. Многие обращаются к проверенным заводчикам, но есть риск купить больного питомца. Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, как избежать проблем. В первую очередь важно закрепить договор, передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовал оформлять сделку купли-продажи животного по закону. В документе должно быть прописано, что питомец здоров.

«Желательно, чтобы животное прошло освидетельствование в ветеринарной клинике, причем эта процедура должна быть назначена покупателем», — подчеркнул эксперт.

Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов добавил, что претензии к заводчику можно предъявить только после ветеринарной экспертизы. Процесс будет сложным, а суммы компенсации — небольшими. Потребуется помощь медика, который даст экспертное заключение о здоровье питомца.