Юрист Подъяблонский посоветовал оформлять сделку купли-продажи питомца по закону
Появление щенка в доме — большая ответственность для хозяев. Многие обращаются к проверенным заводчикам, но есть риск купить больного питомца. Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, как избежать проблем. В первую очередь важно закрепить договор, передала «Вечерняя Москва».
Специалист посоветовал оформлять сделку купли-продажи животного по закону. В документе должно быть прописано, что питомец здоров.
«Желательно, чтобы животное прошло освидетельствование в ветеринарной клинике, причем эта процедура должна быть назначена покупателем», — подчеркнул эксперт.
Руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов добавил, что претензии к заводчику можно предъявить только после ветеринарной экспертизы. Процесс будет сложным, а суммы компенсации — небольшими. Потребуется помощь медика, который даст экспертное заключение о здоровье питомца.