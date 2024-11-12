Юрист по недвижимости Бутовичев: удлинение срока ипотеки у россиян связано со стремлением уменьшить ежемесячный платеж

Юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с ИА НСН прокомментировал намерение Центробанка ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет.

По словам эксперта, россияне начали активно брать ипотеки на срок свыше 30 лет, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Цены настолько выросли, что даже застройщикам неприлично показывать их в своей рекламе.

«Удлинение ипотеки настолько, насколько это возможно, снижает ежемесячный платеж, но чем длиннее срок выдачи, тем больше человек переплатит, иногда даже в десять раз», — сказал Бутовичев.

Все эти люди, которые берут такие долгие ипотеки, надеются на рефинансирование. Покупатели недвижимости планируют перейти на меньший срок выплат, когда учетная ставка Центробанка понизится.