Юрист Плешанова: после индексации пенсий на рынке труда станет больше пенсионеров, заинтересованных в работе

Юрист Ольга Плешанова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, каким образом индексация пенсий скажется на рынке труда в России.

Ранее СМИ писали, что Госдума начала работу над законопроектом об индексации пенсий по поручению президента РФ.

По словам юриста, на рынке труда станет больше пенсионеров, заинтересованных в получении работы. Пенсионерам не придется использовать обходные схемы из-за страха потерять индексацию.

«Такая мера способствует стремлению к активной деятельности», — сказала она.

Индексация поспособствует более стабильной уплате налогов, что является большим плюсом идля государства.

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте