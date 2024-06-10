Юрист Плешанова: после индексации пенсий на рынке труда станет больше пенсионеров, заинтересованных в работе

Юрист Ольга Плешанова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, каким образом индексация пенсий скажется на рынке труда в России.

Ранее СМИ писали, что Госдума начала работу над законопроектом об индексации пенсий по поручению президента РФ.

По словам юриста, на рынке труда станет больше пенсионеров, заинтересованных в получении работы. Пенсионерам не придется использовать обходные схемы из-за страха потерять индексацию.

«Такая мера способствует стремлению к активной деятельности», — сказала она.

Индексация поспособствует более стабильной уплате налогов, что является большим плюсом идля государства.