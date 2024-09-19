Юрист Плешанова: наличие мужа — важное условие социального благополучия женщины с детьми
Некоторые россиянки до сих пор боятся рожать, несмотря на разнообразие мер поддержки. В беседе с «ФедералПресс» юрист Ольга Плешанова рассказала, что может сподвигнуть женщин к желанию стать матерью.
По мнению эксперта, необходимое условие социального благополучия в данном случае — наличие супруга.
«Выдайте ее (женщину — прим. ред.) замуж. За богатого мужа, хорошо обеспеченного, с хорошим жильем, с хорошей зарплатой и очень стабильным будущим», — отметила специалист.
Она также добавила, что без поддержки в виде родителей или партнера мать может рассчитывать лишь на «мизерные детские пособия». Средств на жизнь в такой ситуации хватать не будет, предположила юрист.