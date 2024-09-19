Некоторые россиянки до сих пор боятся рожать, несмотря на разнообразие мер поддержки. В беседе с « ФедералПресс » юрист Ольга Плешанова рассказала, что может сподвигнуть женщин к желанию стать матерью.

По мнению эксперта, необходимое условие социального благополучия в данном случае — наличие супруга.

«Выдайте ее (женщину — прим. ред.) замуж. За богатого мужа, хорошо обеспеченного, с хорошим жильем, с хорошей зарплатой и очень стабильным будущим», — отметила специалист.

Она также добавила, что без поддержки в виде родителей или партнера мать может рассчитывать лишь на «мизерные детские пособия». Средств на жизнь в такой ситуации хватать не будет, предположила юрист.