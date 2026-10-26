Юрист Пивоваров объяснил, как действовать при угрозе публикации переписки

Распространение сведений о частной жизни без согласия человека запрещено, а требование денег за отказ от публикации может квалифицироваться как вымогательство. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

Запрет на распространение переписки закреплен в статье 152.2 ГК РФ, а незаконное распространение личной тайны может попасть под статью 137 УК РФ, отметил адвокат Пивоваров. При этом сам факт участия в переписке не дает права единолично решать, что из нее можно обнародовать. Если бывший партнер угрожает публикацией, прежде всего нужно зафиксировать доказательства: сохранить сообщения, голосовые записи и скриншоты с видимой датой. Удалять переписку или соглашаться на требования не стоит.

Особого внимания требует ситуация, когда за отказ от публикации требуют денег или имущества. При наличии предусмотренных законом признаков речь может идти о вымогательстве по статье 163 УК РФ, в таком случае следует обратиться в правоохранительные органы. Угроза публикации без имущественных требований вымогательством автоматически не признается. Если переписка уже опубликована, можно потребовать удалить информацию, пожаловаться администрации соцсети или защитить интересы в суде. Собирать доказательства лучше сразу, сохраняя переписку в исходном виде.