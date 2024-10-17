Юрист Пирогов напомнил, что за часть медуслуг можно получить налоговый вычет

Юрист Сергей Пирогов объяснил, что можно оформить налоговый вычет за медицинские услуги. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» .

С начала текущего года года в Налоговом кодексе произошли изменения, благодаря которым увеличился размер социальных налоговых вычетов. Теперь работающие россияне смогут вернуть больше денег за лечение, образование и занятия спортом.

Получить вычет можно за любые платные медуслуги при условии, что их назначил врач. Это включает в себя как сами медицинские услуги, так и лекарства, приобретенные за собственные средства по назначению врача, а также высокотехнологичную медицинскую помощь, которую следует рассматривать отдельно, отметил юрист.

Общий лимит на медицинские услуги и лекарства составляет 150 тысяч рублей, начиная с доходов за 2024 год. На высокотехнологичную помощь он не установлен. Вычет предоставляется в размере фактически понесенных расходов, что позволяет россиянам вернуть 13% от этой суммы.