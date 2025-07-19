Юрист Пилипенко заявил об отсутствии повода для роста цен на услуги адвокатов

Советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко развеял опасения о возможном повышении цен на адвокатские услуги в России. Об этом сообщило ИА НСН .

Ранее эксперты исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» заявили, что принятие законопроекта Минюста РФ о введении «адвокатской монополии» может привести к росту цен на юридические услуги более чем в 2,5 раза в течение нескольких лет. По мнению эксперта, реализация предложения не сократит количество специалистов, предлагающих юридические услуги в стране.

«Следовательно, поводов для роста цен, тем более в два с половиной раза, нет никаких», — заявил юрист.

Как пояснил Пилипенко, законопроект направлен на установление общих правовых норм для обеспечения качественной защиты интересов граждан.