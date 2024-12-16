Юрист Петрова призвала россиян при аренде жилья проверять все документы у собственника

Перед тем, как подписывать договор об аренде жилья, необходимо проверить, что квартирой действительно обладает собственник, а не мошенник. Как рассказала изданию «Мир 24» кандидат юридических наук Дарья Петрова, в последние годы участились случаи мошенничества с арендой.

Некоторые сайты, предоставляющие услуги по сдаче квартир, берут на себя задачу по вычислению мошенников. Однако при бронировании жилья через интернет, вы должны быть четко уверены в том, что заселитесь именно в выбранную квартиру.

Эксперт советует посмотреть выписку из ЕГРН, чтобы убедиться, что собственником квартиры значится лицо, с которым вы общаетесь.

«Если по документам собственников несколько, а вам предлагает квартиру один из них, то лучше узнать, согласны ли другие собственники на это», — отметила юрист.

Перед заключением договора важно проверить и показания приборов учета, а затем отразить актуальные данные в документе, добавила она.