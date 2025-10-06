Юрист Петропольский рассказал, что за заказ товаров на чужой адрес грозит штраф до 5000 рублей

Юрист Алексей Петропольский в беседе с «Абзацем» рассказал, как можно привлечь к ответственности соседа, который намеренно указывает ваш адрес при заказах в курьерских службах. Необходимо подать заявление в полицию — виновному будет назначено наказание и штраф.

«Когда сосед указывает в курьерских службах не свой адрес, а ваш, это происходит постоянно, например, он заказывает какие-то компрометирующие товары, нужно понять, кто сделал заказ. В этом случае следует написать заявление в полицию. Виновного привлекут к административной ответственности и штрафу в размере от одной до пяти тысяч рублей за беспокойство или домогательство», — пояснил юрист.

Кроме того, сосед может использовать украденную карту, указывая неправильный адрес. Это считается мошенничеством. Для сбора доказательств можно узнать у поставщика способ оплаты товара. Полицейские смогут отследить цепочку событий и, возможно, выявить более серьезное преступление, заключил юрист.