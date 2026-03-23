Юрист Петропольский предупредил, что выброс окурка на балкон соседа может обернуться уголовным делом

Юрист Алексей Петропольский в беседе с «Абзацем» рассказал, что если окурок, выброшенный из окна, попал на балкон или в квартиру соседа и стал причиной пожара, то это может быть квалифицировано как поджог и порча имущества.

По слова эксперта, для успешного предъявления требований о возмещении ущерба необходима доказательная база: видеозаписи, свидетельские показания, экспертные заключения. Если доказательства собраны, пострадавший может требовать не только возмещения материального ущерба, но и компенсации морального вреда.

Если в результате пожара погибли люди, виновник может понести уголовную ответственность. За причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) грозит до двух лет лишения свободы, а за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека (ст. 111 ч. 4 УК РФ), — до 15 лет.