Юрист Петропольский напомнил о вступлении в силу закона по информированию наследников о долгах

С 24 ноября 2025 года наследники будут получать полную информацию о долговых обязательствах умерших родственников, напомнил юрист Алексей Петропольский в беседе с « Абзацем ».

По его словам, многие наследники не осознают объем обязательств, которые переходят к ним вместе с имуществом.

«Теперь нотариусы будут иметь доступ к бюро кредитных историй, всей судебной практике, которая идет в рамках взыскания задолженностей», — пояснил эксперт.

Он отметил, что граждан станут уведомлять о наличии обязательств, подлежащих исполнению. Эта мера позволит человеку взвешенно оценить целесообразность вступления в наследство.