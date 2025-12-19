Юрист Печников посоветовал привлечь независимую экспертизу для жалобы на некачественный ремонт

Юрист Вячеслав Печников в интервью РИАМО дал рекомендации по возврату средств за ремонт с дефектами через претензию и суд.

Как пояснил специалист, если после ремонта бригада обещает исправить недочеты, но перестает выходить на связь, нужно собрать доказательства: договор, смету, чеки, а также фото- и видеоматериалы дефектов. Далее следует отправить письменную претензию заказным письмом с уведомлением.

Печников подчеркнул, что в претензии необходимо описать недостатки, ссылаясь на договор, и потребовать либо возврата денег, либо исправления недостатков. Если получен отказ, следует обратиться к независимой экспертизе для подтверждения нарушений технологий — это станет доказательством в суде, добавил «Постньюс».