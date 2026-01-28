Юрист Печников напомнил о штрафах за катание с горки в неположенных местах

Юрист и президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников предупредил в беседе с «Газетой.ru» , что родители, разрешающие своим детям кататься с горок на санках или тюбингах в опасных местах, могут быть привлечены к ответственности.

Эксперт уточнил, что недобросовестное выполнение родительских обязанностей может повлечь за собой наказание по статье 5.35 КоАП РФ.

По словам специалиста, обязанности родителей закреплены в Семейном кодексе, который устанавливает их ответственность за воспитание, развитие детей и их здоровье. Неисполнение этих обязанностей может караться штрафом в размере от 500 до двух тысяч рублей, добавили «Известия».