Юрист Павлов рассказал, что клиенты СДЭК после массового сбоя могут рассчитывать на компенсацию

У оператора экспресс-доставки СДЭК с 26 по 29 мая был массовый сбой, и теперь клиенты, которые пострадали из-за этого, могут рассчитывать на компенсацию. Об этом ОТР рассказал председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», кандидат юридических наук Олег Павлов.

Он объяснил, что физические лица могут рассчитывать на выплаты, если их посылка испортилась или потерялась.

«Если клиент — физическое лицо, и он для личных нужд отправлял посылку, то, конечно, утрата этой посылки влечет возможность потребовать как компенсировать ее стоимость, так и сопутствующие убытки», — рассказал юрист.

Также претендовать на компенсации могут и юридические лица. Если у компания докажет, что понесла убытки, то может отсудить у СДЭК утраченную сумму.