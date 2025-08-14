Юрист Павлов назвал уловкой угрозы аннулирования гарантии за срыв пломбы с системного блока

Некоторые продавцы на онлайн-площадках продают компьютеры, собранные из подержанных комплектующих, под видом новых. Чтобы скрыть обман, они ставят на системные блоки гарантийные пломбы, срыв которых может привести к аннулированию гарантии, как утверждают недобросовестные продавцы. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и кандидат юридических наук Олег Павлов сообщил «Газете.Ru» , что угроза аннулирования гарантии за срыв пломбы — это уловка.

«Согласно законодательству о правах потребителей, запрещается обуславливать выполнение требований потребителей в пределах гарантийного срока условиями, которые не связаны с недостатками товара. Продавец может отказать в гарантии только в случае, если докажет, что именно неквалифицированное вмешательство потребителя в конструкцию стало причиной возникновения недостатка. Такого понятия, как "лишение или аннулирование гарантии", в законодательстве не существует», — пояснил юрист.

Если потребитель обнаружил несоответствие заявленной производительности компьютера, Павлов рекомендовал провести экспертизу. Это можно сделать через торгово-промышленные палаты или бюро судебных экспертиз, а также обратиться к профильным экспертам при общественных объединениях потребителей.