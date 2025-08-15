Юрист Павлов напомнил об ответственности за продажу б/у компьютеров под видом новых

Председатель организации по защите прав потребителей и кандидат юридических наук Олег Павлов предупредил, что продавцы, которые реализуют компьютеры с бывшими в употреблении деталями без информирования покупателя, могут быть привлечены к ответственности. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Как пояснил юрист, преднамеренное преувеличение характеристик устройства и применение бывших в употреблении комплектующих квалифицируются как обман потребителей и распространение ложных сведений. Результатом может стать уголовная ответственность вплоть до двухлетнего срока заключения.

Если покупатель направит претензию продавцу до суда, тот способен избежать уголовного преследования, возместив ущерб. В противном случае потребитель вправе претендовать на дополнительную выплату, добавил сайт KP.RU.