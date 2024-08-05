Юрист Палюлин: россияне могут получить штраф до 5 тысяч рублей за оскорбление

Если честь и достоинство россиян были задеты, они могут обратиться к определенным законодательным актам. Так, штраф за оскорбление для граждан составляет от трех до пяти тысяч рублей, рассказал юрист Антон Палюлин сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, каждый имеет право на уважение его достоинства и чести. Оскорбления или унижения могут быть квалифицированы как нарушение этого конституционного права личности.

Для должностных лиц штраф составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, отметил Палюлин.

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