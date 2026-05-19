Юрист Палюлин предупредил, что за выбрасывание мусора с балкона можно получить штраф до 7000 рублей

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин рассказал RT , что выбрасывание мусора с балкона является административным правонарушением по статье 8.2 КоАП России.

За такое деяние гражданам может быть назначен штраф до пяти тысяч рублей, а если действия причинили вред людям или окружающей среде — до семи тысяч рублей.

По словам специалиста, основанием для привлечения к ответственности служит несоблюдение требований Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и санитарных правил СанПиН 2.1.3684-21, которые запрещают загрязнение придомовых территорий.

Если действия носят демонстративный характер и выражают неуважение к обществу, применяется статья 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). В этом случае штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток. Однако для применения этой статьи необходимо доказать наличие хулиганских побуждений.

Кроме того, систематический сброс мусора создает санитарно-эпидемиологические риски и подпадает под статью 6.4 КоАП России (штраф 500—1000 рублей). Для доказывания факта нарушения требуются доказательства: видеозаписи с камер наблюдения, показания свидетелей, акт управляющей компании или протокол участкового уполномоченного полиции.