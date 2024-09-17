Юрист Палюлин: по закону квартирант не может выбрасывать вещи, которые принадлежат арендодателю

Владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин в беседе с RuNews24.ru рассказал, что запрещено делать квартиранту в съемном жилье с точки зрения закона.
Первое, на что обратил внимание эксперт, квартирант не может выбрасывать или распоряжаться вещами, которые принадлежат арендодателю. Любые действия с имуществом могут быть расценены как нарушение условий договора.
К тому же квартирант не имеет права без разрешения хозяина жилья делать ремонт или перепланировку. Квартиранту также запрещается сдавать в субаренду жилое помещение без письменного разрешения арендодателя, добавил Палюлин.
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