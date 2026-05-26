Юрист Палюлин напомнил о праве собственников срезать ветки, нависающие над участком

Собственник имеет право обрезать ветки, которые растут над его земельным участком, но только в пределах своей территории и не заходя на чужую землю. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин в беседе с RT .

По его словам, такое право предусмотрено статьей 304 Гражданского кодекса России.

«Однако если в процессе обрезки будет причинен ущерб дереву (например, спил основных ветвей или перерубание корней приведет к гибели растения), это квалифицируется как повреждение чужого имущества», — предупредил специалист.

Он объяснил, что перед обращением в суд необходимо зафиксировать нарушение строительных норм. Основной нормативный акт для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) — это СП 53.13330.2019.