Юрист Палюлин: наказать хама можно, обратившись в прокуратуру или суд

Если россияне столкнулись с унижающим их честь поведением со стороны окружающих, они могут обратиться в прокуратуру или суд и наказать хама. Об этом рассказал юрист Антон Палюлин сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо задокументировать все факты унижения. Можно зафиксировать даты, указать имена свидетелей и сделать записи разговоров. Также можно написать жалобы на имя руководства учреждения или работодателя.

Палюлин отметил, что возбуждение административного дела по факту оскорбления производится прокуратурой и рассматривается в мировом суде.

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