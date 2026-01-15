Юрист Палюлин допустил рост нелегального рынка при повышении возраста продажи алкоголя
В России рассматривают возможность предоставления регионам права самостоятельно устанавливать минимальный возраст для продажи алкоголя. Мнение высказал юрист Антон Палюлин, сообщил RuNews24.ru.
Среди последствий реализации инициативы специалист выделил вероятный рост нелегального рынка и потери в бюджетах от акцизов.
«Введение запрета <…> создает прецедент ограничения дееспособности без изменения возраста совершеннолетия», — отметил эксперт.
Он также объяснил, что такие меры могут способствовать росту теневого сектора, где не контролируется качество продукции, добавил сайт KP.RU.
