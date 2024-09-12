Юрист Палюлин: для возврата бракованного товара чек не нужен

Отсутствие чека не является основанием для отказа магазина в возврате некачественного товара. Об этом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин агентству RuNews24.Ru.
По словам специалиста, товар считается ненадлежащего качества, если он не соответствует описанию в договоре. Для возврата потребуется сам товар в упаковке или без нее, сообщили «Известия».
Если магазин отказывается возвращать деньги или обменять бракованный товар, покупатель имеет право написать соответствующее заявление. В отдельных случаях можно обратиться в Роспотребнадзор и направить письменную претензию в адрес магазина, отметил юрист.
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