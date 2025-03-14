Юрист Остапенко предупредил об уголовной ответственности за скручивание счетчиков

По словам эксперта, современные технологии позволяют с легкостью выявить противоправное деяние.

«На приборах устанавливаются антимагнитные пломбы, меняющие цвет при воздействии магнита, специалисты используют тесламетры для выявления магнитного воздействия, а анализ расхождений между общедомовыми и квартирными показаниями быстро выявляет нарушителей», — пояснил специалист.

Он напомнил, что по статье 7.19 КоАП РФ физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Если ущерб превысит 250 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность по статье 165 УК РФ. Возможны штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет, добавил «Сiбдепо».