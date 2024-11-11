Юрист Остапенко: ответственность владельцев собак за ночной лай наступает в случае нарушения «закона о тишине»

Юрист, член Ассоциации юристов России и Союза адвокатов России в разговоре с изданием Life объяснил, можно ли каким-то образом привлечь к ответственности соседа за регулярное гавканье его собаки.
Как рассказал эксперт, ответственность владельцев собак за ночной лай наступает в случае нарушения «закона о тишине», который действует с 23:00 до 07:00. Получить штраф в Москве за такое нарушение можно в размере до двух тысяч рублей, в Московской области — до трех тысяч рублей.
Для подачи заявления в суд нужно будет собрать доказательства — видеозаписи, аудиофайлы или свидетельские показания. Для начала Остапенко рекомендует решать вопрос мирным способом, например, разговором с соседом, и лишь потом идти на крайние меры. Перед судом можно попросить вмешаться в дело участкового полицейского.
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