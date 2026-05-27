Юрист Остапенко напомнил об уголовной ответственности за рассылку интимных фотографий

Отправка интимных фотографий и сообщений незнакомым людям может привести к серьезным юридическим последствиям. Подробнее рассказал юрист Ярослав Остапенко в беседе с «Абзацем» .

По словам эксперта, подобные действия могут быть квалифицированы как преступление в соответствии со статьей 242 УК РФ. Даже одно откровенное фото, отправленное без согласия получателя, может стать основанием для уголовного преследования.

«Предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет», — отметил Остапенко.

Если получателем оказался несовершеннолетний, последствия могут быть гораздо серьезнее — до шести лет лишения свободы. А когда речь идет об изображениях с участием детей, применяется статья 242.1 УК РФ, где сроки могут доходить до 15 лет.