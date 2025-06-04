Юрист Остапенко напомнил о штрафах за купание в необорудованных местах

В России купание разрешено лишь на специально оборудованных пляжах, перечень которых утвержден МЧС России (№ 732). Нарушение закона чревато административной ответственностью — штрафом до 2500 рублей, причем состояние алкогольного опьянения усугубляет вину. Об этом рассказал «Абзацу» юрист Ярослав Остапенко.

По словам специалиста, за купание нагишом может грозить административный арест сроком до 15 суток, так как это правонарушение квалифицируется как развратные действия с возможным тюремным заключением, если рядом находятся несовершеннолетние. Родители, допустившие детей к воде в небезопасных зонах, рискуют стать фигурантами уголовного дела о преступлении против жизни и здоровья несовершеннолетних, подчеркнул Остапенко.