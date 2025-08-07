Юрист Остапенко напомнил о необходимости ветпаспорта для ввоза животного из-за границы

Для успешного провоза домашнего животного из-за рубежа на территорию России необходимо строго следовать законодательным требованиям. Об этом News.ru сообщил член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.
По словам эксперта, для ввоза питомца нужно подготовить ветеринарный паспорт с отметками о прививках, справку о состоянии здоровья, сделать чипирование и получить международный ветеринарный сертификат. Кроме того, перед выездом необходимо убедиться, что в стране пребывания разрешен экспорт животных.
Как пояснил юрист, на российской таможне питомец должен пройти контроль. Отсутствие необходимых документов может привести к отказу во ввозе или даже карантину. Также важно заранее уточнить правила перевозки питомца у авиакомпании.
