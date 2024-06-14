Юрист Орешкова призвала при подписании добровольного согласия на медуслуги задавать побольше вопросов о процедуре

Во время подписания добровольного информационного согласия на медицинские услуги необходимо задавать как можно больше вопросов о предстоящей процедуре. Об этом «Ридусу» сообщила адвокат Общества по защите прав пациентов Анна Орешкова.

Эксперт пояснила, что таким образом пациент успеет избежать возможных негативных последствий для здоровья. При этом она указала на то, что сам по себе этот документ не является препятствием для обжалования медуслуг.

«Даже если пациент подписал добровольное информированное согласие, это не значит, что он не сможет добиться справедливости в случае возникновения какого-то осложнения», — сообщила юрист.

Чтобы решить вопрос с компенсацией за некачественное лечение, можно обратиться к руководству клиники, либо же подавать заявление в прокуратуру.