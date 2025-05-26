Юрист Ольшанский предупредил о штрафах за ведение бизнеса на дачных участках
Росреестр утвердил новые правила содержания земельных участков, согласно которым собственники обязаны осваивать землю в течение трех лет. Какие нововведения ждут дачников, рассказал Почетный адвокат России Леонид Ольшанский, его слова передала «Вечерняя Москва».
По данным специалиста, за нарушение новых порядков использования земли грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, либо 1–1,5% от кадастровой стоимости участка. В кодекс также вводится статья, которая предусматривает санкции за эксплуатацию зданий, сооружений и машино-мест, не оформленных по закону. Однако строения без капитального фундамента не считаются недвижимостью и не требуют регистрации
Незаконные постройки, коммерческая деятельность на дачных землях также запрещаются и караются денежными санкциями. Для организаций, должностных и юридических лиц штрафы будут выше, подчеркнул Ольшанский.