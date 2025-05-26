Юрист Ольшанский предупредил о штрафах за ведение бизнеса на дачных участках

По данным специалиста, за нарушение новых порядков использования земли грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей, либо 1–1,5% от кадастровой стоимости участка. В кодекс также вводится статья, которая предусматривает санкции за эксплуатацию зданий, сооружений и машино-мест, не оформленных по закону. Однако строения без капитального фундамента не считаются недвижимостью и не требуют регистрации

Незаконные постройки, коммерческая деятельность на дачных землях также запрещаются и караются денежными санкциями. Для организаций, должностных и юридических лиц штрафы будут выше, подчеркнул Ольшанский.